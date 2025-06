Santuário Cristo Redentor tem a meta de receber 10 toneladas em campanha do agasalho;saiba como doar

O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor lança, na próxima segunda-feira (23), a Campanha do Agasalho 2025, que tem o intuito de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Neste ano, a meta é arrecadar mais dez toneladas de trajes de frio. A cerimônia de lançamento será no alto do Morro do Corcovado, às 19h. O encontro chega a sua terceira edição, com projeção especial no monumento ao Cristo Redentor, música e um talk show inédito sobre cultura, sustentabilidade e solidariedade. A ação vai reunir religiosos, ONGs, produtores, jornalistas, artistas e autoridades.

A Campanha do Agasalho é uma realização do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor em parceria com a PECK e Enel Festival de Inverno Rio, evento que acontece em julho e agosto na Marina da Glória e oferece entradas com 40% de desconto para quem doar. Entre 2023 e 2024, a iniciativa arrecadou 15 toneladas de agasalhos, sendo cinco no primeiro ano e dez no segundo, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os pontos de coleta, localizados na Zona Sul, no Centro e na Zona Oeste do Rio, já estão recebendo doações (consulte a lista dos pontos de coleta ao final do texto). Para quem quiser aproveitar o desconto oferecido pelo Enel Festival de Inverno Rio, que tem Caetano Veloso, Paulinho da Viola e Os Paralamas do Sucesso na programação, basta adquirir o ingresso na modalidade "social" no site do evento: http://www.festivaldeinvernorio.com.br. A doação deve ser entregue na entrada do festival.

Além disso, a doação também pode ser feita na plataforma online de arrecadação: https://institutoredemptor.colabore.org/inverno. Todo o valor é revertido para a compra de agasalhos que serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social.