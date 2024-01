Santa Catarina chega a 18 prefeitos presos por corrupção em um ano e dois meses

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) prendeu, nesta sexta-feira, Ari Bagúio (PL), prefeito de Ponte Alta do Norte, cidade de 3,2 mil habitantes no Meio-Oeste catarinense.

Ele é o segundo prefeito do estado preso nos últimos três dias e o 18º em um ano e dois meses — todos alvos de investigações que apuram corrupção e fraudes em licitações.

A chamada Operação Limpeza Urbana, que prendeu Bagúio, é desdobramento da Operação Mensageiro, desencadeada em dezembro de 2022. Ela teve como alvo um suposto esquema de corrupção envolvendo a contratação de serviços de limpeza urbana em cidades de várias regiões do estado. Há 14 meses, 16 prefeitos já haviam sito detidos em decorrência do esquema.

O único prefeito da lista que não faria parte deste mesmo grupo é Douglas Elias Costa (PL), líder do Executivo de Barra Velha. Ele foi preso na última quarta-feira, em outra operação do Gaeco contra corrupção. Costa é acusado de desvio de recursos públicos para a construção de uma ponte na cidade.

Na Limpeza Urbana, o Gaeco apura os crimes de associação criminosa, corrupção passiva e concussão, supostamente praticados por políticos. Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, todos expedidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC).

As investigações indicam que o esquema funcionava a partir de agentes públicos que direcionavam interessados em prestar serviço de limpeza urbana na cidade para que contratassem escritórios de contabilidade previamente determinados, impondo um pagamento ilícito de 10% dos valores que eles recebiam do município.

Dessa forma, parte do dinheiro pago aos contratados para limpar a cidade voltaria para os próprios agentes investigados.

Veja a lista dos 18 prefeitos presos