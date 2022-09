Saiba como assistir ao vivo o debate hoje, terça, 13, para governador de São Paulo

Acontece nesta terça, dia 12, o debate entre candidatos para governador do estado de São Paulo, realizado em parceria entra o jornal Folha de S. Paulo, o site UOL e a TV Cultura. A transmissão acontece ao vivo a partir das 22h.

Confirmaram presença os candidatos Fernando Haddad (PT), Rodrigo Garcia (PSDB), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Vinícius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT).

O evento, que deverá ser realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, será transmitido pelo canal da TV Cultura, pelo site UOL e YouTube. As rádios Cultura FM (103,3) e Cultura Brasil (FM 77,9 e AM 1200) também irão veicular a programação ao vivo.

Como será o debate?

O debate terá três blocos, com temas sorteados. Os participarantes deverão responder a perguntas de jornalistas e também poderão interagir entre si. As regras foram definidas em conjunto com as assessorias dos candidatos.

Quem está na frente nas pesquisas?

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera as intenções de voto ao governo de São Paulo para o primeiro turno, com 32% da preferência do eleitorado, segundo pesquisa do Ipec divulgada no último dia 30. O petista é seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 17% da intenção de voto, e Rodrigo Garcia (PSDB), que aparece com 10%.

Foram ouvidas 1.504 pessoas em 65 municípios paulistas. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00761/2022.

Quando perguntados de espontânea, sem a apresentação de uma lista de candidatos, 14% dos eleitores dizem que deverão votar em Haddad, 11% em Tarcísio e 4% em Rodrigo Garcia, atual governador. Brancos e nulos somam 10%, e os que não sabem em qual candidato votarão, 59%.

