Sabino anuncia demissão do Ministério do Turismo após nova reunião com Lula

O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou sua demissão do cargo, mas diz que permanece na função pelo menos até a próxima quinta-feira. A decisão ocorre após o ultimato dado pelo União Brasil, seu partido, que na quinta-feira da semana passada antecipou o movimento de desembarque da Esplanada e determinou a entrega de cargos de todos os seus filiados em até 24 horas. Na ocasião, Sabino disse ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, após o presidente retornar de viagem a Nova York, entregaria seu pedido de saída, ganhando sobrevida no cargo e mais prazo do União Brasil.

— Tive uma conversa hoje com o presidente da República e, em virtude da decisão que o partido tomou, entreguei ao presidente minha carta com pedido de saída do ministério, cumprindo meu compromisso — disse Sabino nesta sexta-feira no Planalto.

Apesar do pedido de demissão, Sabino disse que Lula pediu a ele que o acompanhasse na semana que vem em uma agenda em Belém, para entregar obras previstas para a COP30. A permanência temporária de Sabino no cargo dá tempo ao governo para tentar reverter o ultimato partidário ou para que Lula escolha um sucessor. Sabino disse que tem buscado diálogo com o União Brasil, mas evitou responder se costurou uma autorização de permanência com a Executiva nacional da sigla.

— Acredito no diálogo e que os homens públicos vão trabalhar pelo bem do país — disse Sabino ao ser questionado se a situação ainda poderia ser revertida. — Vou seguir conversando com as lideranças do partido.

Sabino já havia discutido sua saída em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira passada, mas no encontro acertou que entregaria sua carta de demissão apenas após a volta do presidente da viagem a Nova York, o que ocorreu ontem. Os dois se reencontraram nesta sexta-feira após nova reunião no Palácio do Planalto na manhã desta sexta-feira.

Sabino é um dos ministros de Lula que vinham conduzindo os preparativos da COP30 em Belém, que ocorrerá em novembro. Apesar da pressão do União Brasil, ele tinha interesse em permanecer no governo, principalmente por motivos eleitorais. No começo de setembro, o ministro afirmou a Lula que gostaria de seguir no cargo e trabalharia por alternativas dentro do partido para isso. Uma das hipóteses levantadas na época foi Sabino se licenciar da legenda, o que foi descartado pelo União Brasil.

O desejo de Celso Sabino de ficar na gestão estava ligado a suas pretensões eleitorais em 2026. Deputado federal eleito pelo Pará, ele tem planos de concorrer a uma vaga ao Senado pelo estado na chapa com o governador Helder Barbalho (MDB).

De acordo com interlocutores, Lula já teria sinalizado a Sabino que o apoiaria na disputa. Em 2022, Lula venceu a disputa presidencial no Pará com 54% dos votos.

Apesar de ter anunciado desembarque do governo, o União Brasil tem três ministérios no governo. Celso Sabino é uma indicação da bancada da Câmara da legenda. Já os ministros Waldez Góes (Integração Nacional) e Frederico Siqueira Filho (Comunicações), por serem apadrinhados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não serão afetados pelo movimento da sigla, embora Alcolumbre seja também membro da executiva do partido.