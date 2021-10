Sábado tem protestos contra Bolsonaro em 300 cidades e no exterior

Com um trio elétrico de 24 metros de comprimento que já foi usado por Ivete Sangalo, o sábado deve ser dia de manifestações em São Paulo, na avenida Paulista, e em outras 300 cidades do país. Os protestos contra o presidente Jair Bolsonaro devem acontecer também em 18 países. A maior concentração de manifestantes deve começar às 13h na avenida Paulista, em São Paulo, em frente ao Museu de Arte Moderna (MASP).

Ciro Gomes (PDT) confirmou presença nos atos em São Paulo e no Rio de Janeiro. A presidente nacional do PT, Gleise Hoffman, disse que deverá acompanhar as manifestações em São Paulo ao lado do ex-prefeito Fernando Haddad. O governador João Doria (PSDB), em viagem a Minas Gerais, não deverá estar presente.

Outros nomes que devem participar dos protestos são Guilherme Boulos (PSOL), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), além dos deputados Tabata Amaral (PSB) e Alessandro Molon (PSB). O presidenciável Luiz Henrique Mandetta (DEM) também confirmou presença nos atos da avenida Paulista.

As manifestações, que defendem o impeachment de Bolsonaro, são organizadas por pelo menos nove partidos, entre eles o PT, PDT, PV, PSOL, Cidadania e Solidariedade.

Os atos também deverão servir como um laboratório para o projeto de unificação da esquerda com vistas à eleição de 2022. “A oposição pode dar um passo à frente, deixando diferenças estratégicas em segundo plano em nome de uma unidade tática”, disse Juliano Medeiros, presidente do PSOL.

Além do impeachment, deverão estar em pauta questões econômicas como o desemprego e a inflação. “Esses temas, que não estavam nas manifestações do 12 de setembro, deverão ter muito peso”, afirmou o deputado José Guimarães (PT-CE).

No Rio de Janeiro, os manifestantes se concentram nesta manhã no centro da cidade antes de partirem em passeata no trecho entre a igreja da Candelária e a Cinelândia. Em São Paulo, os participantes do protesto começam a chegar à avenida Paulista, onde estão montadas barracas dos partidos de oposição.