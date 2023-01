Rui Costa diz que Lula fará agenda de inaugurações a partir de fevereiro

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma agenda de inaugurações apenas a partir de fevereiro. De acordo com o ministro, as agendas serão focadas em saúde, saneamento e no programa Minha Casa Minha Vida.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 17, Costa confirmou a informação antecipada pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, de que Lula deve deixar as primeiras visitas a Estados para inauguração de obras para depois da viagem à Argentina.

Conforme mostrou a reportagem, Lula pretendia visitar pelo menos dois Estados antes de ir ao país vizinho, em 23 de janeiro. A ideia do presidente era entregar obras já concluídas para mostrar à população rapidez na produção de resultados do novo governo. O petista, no entanto, perdeu a principal vitrine da agenda de inaugurações com o adiamento do relançamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida.

De acordo com o ministro da Casa Civil, a primeira viagem de Lula a Estados deve ser no Rio de Janeiro para inauguração na área de saúde.

