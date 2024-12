Rui Costa diz que falou com Lula por videochamada: 'Presidente estará de volta a Brasília em breve' Segundo equipe médica, chefe do Executivo deve deixar hospital no início da semana que vem

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante encontro com dirigentes de centrais sindicais, no Palácio do Planalto. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)