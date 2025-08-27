Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Rui Costa aguarda votação do Senado sobre adultização antes de enviar propostas sobre big techs

Governo federal busca regular plataformas digitais, com foco em evitar práticas criminosas e desigualdade econômica

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10h37.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira que o governo federal deve aguardar a votação no Senado do projeto que cria regras contra a “adultização” de crianças e adolescentes antes de enviar ao Congresso as propostas de regulamentação das plataformas digitais.

Segundo Rui Costa, a ideia é complementar o texto que deverá ser aprovado, sem competir ou modificar o que o Congresso votar agora.

"Estamos aguardando a votação no Congresso. Ele já traz algum nível de regulação e nós não queremos competir nem modificar aquilo que o Congresso votar agora. Então, nós vamos partir para complementar, eventualmente preencher vazios daquilo que não for regulado nesse texto a ser votado e depois sancionado pelo presidente", disse Rui Costa durante participação no programa 'Bom dia, Ministro'.

O PL da Adultização e as iniciativas do governo

O PL da Adultização estabelece regras para limitar a exposição precoce de crianças e adolescentes a conteúdos impróprios em ambientes digitais. Já o governo atua em duas frentes: uma iniciativa que cria regras para as big techs e prevê sanções em caso de descumprimento; e outra que trata da regulação econômica dessas plataformas.

"Os projetos envolvem não só regulamentação para evitar a prática criminosa de plataformas e aplicativos digitais contra a população, mas também a parte de regulação econômica, porque não é justo uma competição desigual entre os veículos tradicionais com plataformas que arrecadam muito e não contribuem com nada", afirmou o ministro.

Regulamentação internacional e impacto

De acordo com o ministro, a intenção do governo é criar mecanismos que impeçam práticas abusivas contra os usuários. A discussão ocorre em paralelo a debates internacionais sobre a regulação da atividade das big techs, com União Europeia e Estados Unidos buscando maior controle sobre o uso de dados pessoais, disseminação de desinformação e impactos econômicos.

Acompanhe tudo sobre:Rui CostaSenadoCongresso

Mais de Brasil

Eduardo Suplicy, deputado estadual, é internado no RJ com arritmia cardíaca após mal-estar

TV 3.0: O que é e o que muda com o decreto assinado por Lula

Alerta amarelo: chuvas intensas e ventos fortes devem chegar em oito estados; saiba quais

Conheça Alfredo Gaspar, deputado que assume relatoria da CPMI do INSS

Mais na Exame

Mercados

Após fechar negócio com Hapvida, Oncoclínicas vende mais um hospital

Casual

Conheça a Herit, nova marca brasileira de sneakers de luxo

Brasil

Eduardo Suplicy, deputado estadual, é internado no RJ com arritmia cardíaca após mal-estar

Tecnologia

Starship, de Elon Musk, decola com sucesso em décimo voo de teste