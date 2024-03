Ruas alagam em Petrópolis e clima é de tensão; comércio fecha mais cedo por causa da chuva

As chuvas que atingem Petrópolis já alagam as ruas do centro da cidade. Na Rua do Imperador, pedestres se abrigam embaixo de marquises após o Rio Quitandinha inundar e dificultar a passagem nas vias.

Por volta das 14h50, a Defesa Civil alterou o estágio operacional da cidade para alerta, tendo em vista a ocorrência de chuva muito forte na cidade. O órgão pede que a população fique atenta às próximas atualizações. A Rua Coronel Veiga foi interditada devido às inundações.

"Aconteceu tudo muito rápido. A chuva começou, tava tudo bem e do nada as ruas estão alagadas. Eu não sei se vou conseguir voltar para casa se o temporal continuar", disse Cristiane Oliveira, de 35 anos.

O medo toma conta das pessoas que moram em regiões com perigo de deslizamento:

"Eu estou tenso porque ainda não são nem 15h e já está assim. Eu moro perto do Morro da Oficina e sei que ali tem risco, então fico preocupado", relata Marlon Silva, de 39 anos.

Assim como Marlon e Cristiane, Júlio Nóbrega, de 43 anos, teme a previsão do tempo que promete chuvas fortes até o fim do dia.

"É complicado, a gente fica assustado com essas sirenes, medo do pior acontecer", explica Júlio

A Defesa Civil de Petrópolis acionou, às 14h25 , o segundo toque do sistemas de sirenes após a cidade atingir os protocolos de risco de deslizamento nas regiões do primeiro distrito (Centro): São Sebastião, Vila Felipe, Dr. Thouzet, Independência e 24 de Maio. A orientação para a população da área de risco é se dirigir para os pontos de apoio, que encontram-se abertos preventivamente desde a noite da última quinta-feira para receber a população. A Secretaria pede que a população fique atenta às próximas atualizações.

Comércio fechado

As chuvas fortes que atingem Petrópolis provocaram o transbordamento do Rio Quitandinha e o alagamento de diversas vias da região. Diante do ocorrido, as lojas, que funcionavam normalmente até às 14h desta sexta-feira, fecharam as portas.

Para evitar que os estabelecimentos sejam atingidos, os funcionários dos espaços colocaram barras de metal nas entradas dos comércios. Alguns até mesmo precisaram se pendurar nas portas para fugirem da inundação.

"A gente faz de tudo para não se molhar e também para a água não destruir a loja. Espero que tudo fique normal nas próximas horas", diz Gerson Castro, de 43 anos.

O empresário Marcelo Figueirinho, de 53 anos, que em 2022 perdeu tudo nas chuvas, diz agora estar preocupado:

"Agora estou sentindo um desespero porque perdi tudo duas vezes nas duas enchentes que tiveram em 2022, a de fevereiro e depois a de março. Cada notícia com previsão do tempo a gente fica apreensivo. Tento sempre pensar que não vai acontecer nada, só que é difícil. Dessa vez guardamos o estoque todo para nos prevenir. Não quero passar pela mesma coisa de antes, onde nós ficamos dez dias lavando a loja e sem clientes porque ninguém saía pra consumir, todo mundo estava se recuperando dos prejuízos", desabafa o dono de uma franquia de bolos.