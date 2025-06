RS abre escritório na Faria Lima e anuncia investimento de R$ 1 bi de empresa paulista para o estado

O futuro do Rio Grande do Sul está em um novo escritório na Faria Lima. Esse é o peso que o governo gaúcho deu à inauguração do escritório da Invest RS, agência de desenvolvimento do estado, nesta segunda-feira, 23, no coração financeiro da capital paulista. A ação reflete a busca do governo por aumentar a presença do estado em mercados estratégicos e atrair mais investimentos.

“Queremos mostrar para todo o Brasil e para o mundo o trabalho que criamos um ótimo ambiente para os negócios. E esse escritório em São Paulo não é apenas a sede física, mas a extensão de toda inteligência de uma agência montada de uma forma técnica e com capacidade intelectual para aproximar o Rio Grande do Sul das melhores oportunidades”, afirmou o governador do estado, Eduardo Leite, em coletiva durante o evento.

A inauguração do novo escritório contou com uma plateia de mais de 300 pessoas, sendo pelo menos 60 delas de representantes internacionais, como da Coreia do Sul e outros países do Sudeste Asiático.

A agência gaúcha, criada no início do ano, já tem 32 projetos e R$ 5 bilhões em investimentos projetados, com potencial de criar mais de 4.000 empregos. O novo escritório em São Paulo visa aumentar esses números e expandir a atratividade do estado para negócios de grande porte.

“Estava no desenho da Invest RS desde o início estar em São Paulo e hoje nós estamos dando esse passo. A nossa expectativa é ampliar as oportunidades”, afirmou Rafael Prikladnicki, diretor da agência.

Serão pelo menos três funcionários no escritório de São Paulo, com Eduardo Lorea, vice-presidente da Invest, na liderança. Entre os focos estão a atração de investimentos para a indústria de máquinas agrícolas, semicondutores, datacenters, biocombustíveis, hidrogênio verde e turismo.

“Vamos entregar o escritório ao empreendedor gaúcho. Promover o estado, conversar, fazer agendas com fundos de investimentos e com empresas, além de fazer eventos. Já temos três eventos programados para o segundo semestre”, disse Lorea.

Investimento de R$ 1 bilhão em fábrica de semicondutores

Além da inauguração do escritório, o governo anunciou o investimento de R$ 1 bilhão da empresa Tellescom Semicondutores, grupo com sede em São Paulo e que produz equipamentos eletrônicos, no estado gaúcho.

O projeto prevê a construção de uma fábrica em Cachoeirinha para encapsulamento e testes de semicondutores, que serão usados na indústria automotiva, internet das coisas e comunicação sem fio.