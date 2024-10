A ex-vice-governadora do Mato Grosso do Sul, Rose Modesto (União Brasil), tem 29,9% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Campo Grande, e a atual prefeita Adriane Lopes (PP) aparece com 26,8%, de acordo com pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta quinta-feira, 3.

Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, as duas candidatas estão tecnicamente empatadas na liderança.

Logo em seguida, o deputado federal Beto Pereira (PSDB) tem 20,4% das intenções de voto. A deputada federal Camila Jara (PT) aparece com 8,6%, enquanto Beto Figueiró (NOVO) registra 2,1% e os demais candidatos não passam de 1% cada. Eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 4,6%, e os indecisos, 6,8%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado no dia 23 de setembro, Modesto teve uma oscilação negativa de 0,2 ponto percentual, enquanto a atual prefeita cresceu 5,8 pontos percentuais e assumiu a segunda posição. Pereira, que estava empatado na liderança, caiu 6,6 pontos percentuais e agora está na terceira posição.

Pesquisa para prefeito de Campo Grande

Rose Modesto: 29,9%

29,9% Adriane Lopes: 26,8%

26,8% Beto Pereira: 20,4%

20,4% Camila Jara: 8,6%

8,6% Beto Figueiró: 2,1%

2,1% Ubirajara Martins: 0,6%

0,6% Luso de Queiroz: 0,1%

0,1% Ninguém/Branco/Nulo: 4,6%

4,6% NS/NR/Indeciso: 6,8%

A pesquisa foi registrada no TSE como MS-05372/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Votos válidos

No cenário de votos válidos, que exclui os votos brancos e nulos, Rose Modesto tem 33,8% e Adriane Lopes, 30,3%.

Rose Modesto: 33,8%

33,8% Adriane Lopes: 30,3%

30,3% Beto Pereira: 23,0%

23,0% Camila Jara: 9,7%

9,7% Beto Figueiró: 2,4%

2,4% Ubirajara Martins: 0,6%

0,6% Luso de Queiroz: 0,2%

Adriane Lopes lidera na espontânea

No cenário espontâneo, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, Adriane Lopes lidera com 27,2% e Rose Modesto tem 25,8%. O levantamento ainda mostra que 16,8% dos eleitores na cidade estão indecisos.