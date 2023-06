Rosa Weber, Moraes, Alckmin, Moro: veja reações à aprovação de Zanin para o STF

Após a aprovação do nome de Cristiano Zanin para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), políticos e ministros foram as redes sociais parabenizar o advogado pelo resultado da votação de quarta-feira, 21. O indicado de Lula para o lugar do ministro aposentado Ricardo Lewandowski foi aprovado por 58 senadores e reprovado por 18.

A primeira mensagem de apoio foi divulgada pelo ministro Alexandre de Moraes. "Tenho absoluta certeza de que o Brasil ganhará com sua atuação competente e corajosa em nossa Suprema Corte", disse.

Em seguida, Luís Roberto Barroso destacou a qualidade profissional de Zanin. "Parabenizo Cristiano Zanin, agora colega e ministro da Suprema Corte, pela aprovação de seu nome. Sempre atuou com elevada qualidade profissional e tenho dele a visão de advogado sério, competente e ético mesmo diante de adversidades. Dou-lhe as boas-vindas., escreveu.

A presidente da Corte, Rosa Weber, afirmou que Zanin construiu "uma carreira brilhante na advocacia". "Recebo com alegria a notícia da aprovação pelo Senado Federal do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Com uma carreira brilhante na advocacia, estou certa de que contribuirá para o fortalecimento da democracia constitucional em nosso país". Edson Fachin, por sua vez, considerou a indicação de Zanin "um gesto de deferência" de Lula com tribunal e destacou que a Corte volta a ter sua composição completa. Luiz Fux disse que a aprovação de Zanin mostra que ele "tem a competência necessária" para integrar o STF e Gilmar Mendes afirmou que o advogado "é muito merecedor" da aprovação ocorrida no Senado Federal.

Dias Toffoli declarou que recebeu a aprovação com satisfação. "É com satisfação que recebi a aprovação pelo Senado da República, por larga margem de votos, do nome do indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, Dr. Cristiano Zanin, que com certeza somará ao STF com todo seu brilho, inteligência, capacidade e sua lhaneza. Com certeza será um grande ministro do STF, honrando a Corte e honrando o Brasil.", completou.

Os dois ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestaram. Nunes Marques congratulou o novo colega de Supremo. "Parabenizo o ministro Cristiano Zanin por sua aprovação pelo Senado Federal e desejo muito sucesso no desempenho da magistratura no STF", disse.

André Mendonça destacou as qualidades profissionais de Zanin ao felicitá-lo. "Parabéns ao ministro Cristiano Zanin pela aprovação no Senado. Trata-se de um jurista preparado e que tem muito a contribuir com o Sistema de Justiça em nosso país", finalizou.

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), comemorou a aprovação e desejou sucesso para Zanin na nova etapa. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o advogado tem as ferramentas necessárias para contribuir para a composição do tribunal. A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), também comemorou a escolha de Zanin para o Supremo, e destacou a sua "postura correta" e o "respeito à legislação e à Constituição Cidadã.

Moro crítica aprovação

Na oposição, o senador Sergio Moro (União-PR) reforçou seu voto contrário a aprovação do nome de Zanin para o STF e disse que a indicação do advogado pessoal de Lula abre "um precedente ruim" para a independência da Suprema Corte.