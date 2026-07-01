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Romário diz que votará a favor da escala 6x1 e abrirá mão do salário enquanto estiver na Copa

De acordo com Romário, qualquer valor eventualmente pago durante esse período será devolvido aos cofres públicos

(Perry van de Leuvert/NESImages/DeFodi Images/Getty Images)

(Perry van de Leuvert/NESImages/DeFodi Images/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 1 de julho de 2026 às 17h58.

Última atualização em 1 de julho de 2026 às 18h02.

O senador Romário (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira, durante pronunciamento por videoconferência no Plenário do Senado, que votará a favor da PEC 221/2019, proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Segundo o parlamentar, que acompanha a Copa do Mundo nos Estados Unidos, a decisão de não se licenciar do mandato foi tomada para garantir sua participação na eventual votação da matéria.

Romário informou que a data da votação ainda não foi definida, mas ressaltou que permanecerá apto a votar remotamente, caso a proposta seja incluída na pauta do Senado.

Abrindo mão do salário

O senador também anunciou que abrirá mão da remuneração referente ao período em que estiver acompanhando a competição. Segundo ele, foi encaminhado um ofício à Presidência do Senado solicitando a suspensão dos pagamentos.

De acordo com Romário, qualquer valor eventualmente pago durante esse período será devolvido aos cofres públicos.

Após o pronunciamento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a decisão sobre a devolução do salário foi uma escolha pessoal do parlamentar. Alcolumbre também declarou que Romário tem sido alvo de agressões e destacou sua atuação como senador e sua trajetória no esporte.

Segundo o presidente da Casa, o cenário político tem levado parlamentares a se justificarem publicamente sobre decisões individuais, como a renúncia à remuneração durante compromissos relacionados a um evento de alcance mundial.

Com informações da Agência Senado

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