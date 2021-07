Rodrigo Pacheco prorroga CPI da Covid por mais 90 dias

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), anunciou a prorrogação do prazo de funcionamento da CPI da Covid por mais 90 dias a partir de 7 de agosto. Ele acolheu requerimento apresentado pelos senadores.

A comissão estava prevista inicialmente para encerrar os trabalhos no início de agosto. O presidente da CPI, Omar Aziz, já havia adiantado ontem que Pacheco iria ler o requerimento de prorrogação. "O presidente Rodrigo Pacheco, ontem, ao telefone comigo, à noite, disse que amanhã prorrogará a CPI, mas teremos uma reunião com ele, até porque nós temos algumas coisas para encaminhar agora no recesso que dependem da decisão do presidente Rodrigo Pacheco", disse Aziz.

A comissão ainda não definiu também como será o seu funcionamento durante o recesso parlamentar de julho, caso o Congresso Nacional aprove a Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisito para as férias dos deputados e senadores. Mesmo que a matéria seja aprovada, Aziz afirmou que a CPI prossegue com os depoimentos e votações.

A CPI tem ampliado as investigações sobre suspeitas de irregularidades do governo na compra de vacinas contra covid-19, podendo implicar diretamente o presidente Jair Bolsonaro ao fim das apurações.

