Rodrigo Maia define mudança para o MDB, mas "questão jurídica" ainda impede filiação

O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) decidiu que vai se filiar ao MDB, mas uma discussão jurídica ainda trava a oficialização. Para preservar o mandato parlamentar, Maia precisa do aval do DEM antes que a mudança seja concretizada. Caso a atual sigla não abra o caminho para troca, o deputado avalia entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para sair do DEM por "justa causa", o que permitiria a mudança de legenda sem a perda da cadeira na Câmara.

No domingo, à revista “Veja”, o ex-presidente da Câmara disse que a ida ao MDB já estava sacramentada – ele chegou a conversar com outros partidos, como PSL e Cidadania. Nesta segunda, no entanto, Maia foi mais comedido. O presidente do MDB, Baleia Rossi, disse que o entrave é apenas jurídico.

— Ele (Maia) será muito bem-vindo ao partido (MDB). Já fizemos o convite. Agora é aguardar a questão jurídica da possibilidade de sair do DEM — disse Rossi ao GLOBO.

Maia, nesta segunda, mudou o tom e evitou tratar o assunto como finalizado enquanto a barreira não for superada.

— Não vou tratar disso. Ainda preciso decidir — disse o ex-presidente da Câmara.

Maia ainda precisa conversar com lideranças do MDB no Rio para avaliar o espaço que ocuparia na legenda. Rossi, porém, diz que já há um alinhamento.

— Já avançamos bastante com as lideranças do Rio. Vamos marcar conversas presenciais quando sair da fase vermelha (do controle da pandemia). Mas todos ficaram felizes com a possibilidade da filiação. O Rodrigo Maia é um grande quadro da política nacional.