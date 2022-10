Rodrigo Garcia determina "imediata investigação" após tiros durante agenda de Tarcísio

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), disse que determinou a "imediata investigação" sobre os tiros ouvidos em Paraisópolis, São Paulo (SP), nesta segunda-feira, 17, durante compromisso de campanha do candidato ao governo do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Acabei de falar com Tarcísio de Freitas e ele e sua equipe estão bem. A polícia militar agiu rápido e garantiu a segurança de todos. Determinei a imediata investigação do ocorrido", escreveu Garcia, no Twitter.

Tarcísio interrompeu visita a Paraisópolis após ocorrência de tiros nos arredores. O candidato visitava o Polo Universitário de Paraisópolis, na Zona Sul da capital paulista.

A polícia ainda não divulgou oficialmente os motivos ou alvos dos tiros na ocasião. Ninguém ficou ferido, segundo informações preliminares.

De acordo com o g1 e a TV Globo, que gravaram imagens no local, Tarcísio, sua equipe e jornalistas presentes ficaram abaixados em uma sala durante a ocorrência.

Em seu perfil no Twitter, o candidato afirma que ele e sua equipe foram "atacados por criminosos" e que um atacante foi baleado. A Polícia Militar de São Paulo ainda não se manifestou oficialmente.