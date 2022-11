Rodoviária do Rio tem viagens suspensas devido a bloqueios em rodovias; SP é o trecho mais afetado

O bloqueio nas rodovias pelo país segue nesta terça-feira e tem gerado reflexo nas viagens de ônibus interestaduais. O trecho mais afetado é com destino a São Paulo. Apenas na segunda-feira, a Rodoviária do Rio S/A registrou queda de 80% no embarque com destino ao estado vizinho. Em geral, o primeiro dia útil da semana registra, em média, 2.500 passageiros.

ACOMPANHE AO VIVO: Paralisação dos caminhoneiros continua pelo Brasil

Nesta terça, com cerca de 271 pontos de bloqueio pelo país, as viagens saídas do Rio com destino a São Paulo, Minas Gerais e Nordeste seguem suspensas.

A Via Dutra (BR-116), que liga o Rio a São Paulo, segue com pontos fechados por manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL) e protestam por causa do resultado das eleições presidenciais, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A maior parte das empresas mantém o cancelamento das vendas e a orientação da concessionária é que os viajantes procurem as centrais de atendimento ou sites das viações para remarcar seus bilhetes sem custo. Parte das linhas segue com operação normal. Os serviços do terminal da Rodoviária do Rio continuam a funcionar sem paralisação.

LEIA TAMBÉM: Moraes aponta 'risco à segurança nacional' e reforça uso das PMs contra bloqueios

Eduardo Paes fala sobre paralisação

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou seu perfil no Twitter, na manhã desta terça-feira, para comentar os bloqueios realizados. Ele garantiu que capital carioca a Guarda Municipal está a postos e que não vai "permitir" esse tipo de manifestação.

"Protestar é um direito de todos. O que não pode é baderna e prejudicar o povo trabalhador trabalhador em razão da ação de pequenos grupos claramente com fins políticos. Na cidade do Rio não iremos permitir. A GM manterá a livre circulação em nossa cidade, certamente com o apoio da PM", escreveu Paes.

Como estão os ônibus em SP e RJ?

Confira abaixo a programação para a manhã desta terça-feira de acordo com as empresas de ônibus (sujeito a alterações):