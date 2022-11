Rodovia de acesso a aeroporto de Guarulhos e trechos da Dutra no RJ são liberados

Após horas de bloqueios, os trechos paralisados da rodovia que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foram liberados na manhã desta terça-feira, 1º de novembro.

Trechos da via Dutra que estavam bloqueados desde segunda-feira, 31, também amanheceram liberados, embora ainda haja paralisações em outras partes da rodovia.

Aeroporto de Guarulhos

A rodovia Hélio Smidt, em trecho que dá acesso ao aeroporto, estava bloqueada por caminhoneiros desde a noite de ontem. A ação foi liderada pela Guarda Civil de Guarulhos, ligada à Prefeitura, embora houvesse também presença da PRF no local.

Uma série de bloqueios passou a ser relatada nas redes sociais em vários pontos do Brasil a partir das primeiras horas de segunda-feira. Em vídeos que circulam nas redes sociais, manifestantes contestam a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula venceu o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 50,9% dos votos e voltará ao cargo em janeiro para um terceiro mandato.

Bloqueios na Via Dutra e Regis

Na Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, há bloqueios registrados logo após o resultado da eleição, ainda na noite de domingo, 30 de outubro. O trecho em Barra Mansa (RJ), que estava bloqueado desde a madrugada da eleição, foi liberado e amanheceu com as duas pistas abertas nesta terça-feira.

Na parte de São Paulo, também há outros bloqueios que ainda estavam em curso pouco antes das 9h30, segundo o braço paulista da Polícia Rodoviária Federal.

Há interdição parcial na Dutra (BR 116), há interdições totais nos trechos perto de Caçapava (km 130), São José dos Campos (km 149) e Taubaté (km 110 e 112). No trecho em Pindamonhangaba, a concentração ocorre às margens da rodovia.

Mais próximo à capital paulista, há interdição parcial na Rodovia Régis Bittencourt, no km 280, perto de Embu das Artes.

Ação da PRF

A PRF afirma que está atuando para liberar as rodovias, mas tem havido críticas à ação da Polícia Rodoviária Federal nos casos dos bloqueios, com vídeos de policiais ajudando na manifestação ou não cumprindo decisão de interromper bloqueios.

A PRF afirmou, por volta das 9h desta terça-feira, que foram desfeitas 246 manifestações pela instituição.

"Desde ontem, quando surgiram as primeiras interdições, a PRF adotou todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo, direcionando equipes para os locais e iniciando o processo de negociação para liberação das rodovias", disse a PRF em nota na segunda-feira.

A instituição diz que está "priorizando o diálogo, para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos, como aconteceu em outros protestos."