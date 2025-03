Rodovia Anchieta fica quase 12h totalmente interditada após carreta derrubar passarela

A Rodovia Anchieta ficou quase 12 horas totalmente bloqueada após uma carreta bater e derrubar uma passarela de pedestres na altura de Cubatão (SP) no início da noite de ontem. Após pouco mais de 12 horas de trabalho, a pista norte e a pista sul foram liberadas nesta manhã. Devido ao acidente, no sentido litoral, foram mais de 20 quilômetros de lentidão. No sentido São Paulo, a rodovia registrou 10 quilômetros de lentidão.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ninguém se feriu no acidente.

O tráfego ficou parado do km 47 ao km 52 e do km 24 ao km 40. Também há congestionamento na Interligação Planalto, sentido Anchieta, do km 8 ao km 1, como reflexo do acidente.

Bloqueios e recomendações

Segundo a Ecovias, há bloqueios por conta da baixa visibilidade na alça da Anchieta no km 40 Norte com acesso à Interligação Planalto (sentido Imigrantes), alça da Imigrantes para a Interligação no km 42 (sentido Anchieta), e a alça de retorno no km 40+200 (sentido litoral).

A recomendação da concessionária é que veículos de passeio utilizem a Rodovia dos Imigrantes tanto para descida quanto para subida. Já os veículos pesados devem utilizar a Imigrantes para subir. “Para a descida, recomenda-se postergar a viagem até a liberação das pistas e a normalização do tráfego”.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão que causou o acidente teve ferimentos leves e não quis ser socorrido.