Rodízio de veículos em SP é suspenso nesta segunda após greve dos ônibus

A prefeitura de São Paulo decidiu suspender o rodízio de veículos na cidade nesta segunda-feira, 29, por conta da greve dos motoristas de nove empresas de ônibus. Carros com placas finais 1 e 2 podem circular normalmente.

Segundo a administração municipal, os corredores e faixas exclusivas não estão liberados para circulação de veículos. O rodízio para caminhões permanece, bem como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Dias e horários de rodízio em SP

Segunda-feira: não circulam veículos com placas de final 1 e 2;

Terça-feira: não circulam veículos com placas de final 3 e 4;

Quarta-feira: não circulam veículos com placas de final 5 e 6;

Quinta-feira: não circulam veículos com placas de final 7 e 8;

Sexta-feira: não circulam veículos com placas de final 9 e 0.

Hoje tem rodízio em São Paulo?

Greve dos ônibus

Passageiros que utilizam transporte coletivo na capita paulista estão sendo surpreendidos nesta manhã de segunda-feira, 29, com a falta de ônibus em diversos bairros da cidade. De acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), o início da operação apresentou atraso em nove concessionárias do sistema e a circulação está sendo normalizada gradativamente.