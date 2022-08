Roda Viva recebe Ciro Gomes na segunda-feira, 15; onde assistir ao vivo e horário

O programa Roda Viva, da TV Cultura, recebe nesta segunda-feira, 15, Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência da República.

Quer saber tudo sobre a corrida eleitoral? Assine a EXAME por menos de R$ 0,37/dia e fique por dentro

O presidenciável tenta se consolidar como opção ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lideram nas pesquisas. No programa desta segunda-feira, Ciro Gomes responderá perguntas de uma bancada formada por jornalistas de diversos veículos (veja abaixo). O programa é apresentado pela jornalista Vera Magalhães.

A entrevista com Ciro faz parte de uma série de conversas que o Roda Viva tem promovido com candidatos nas eleições deste ano. Na última segunda-feira, 8, o Roda Viva já havia recebido a candidata à Presidência do MDB, Simone Tebet.

Veja horários e onde assistir ao Roda Viva

O Roda Viva será transmitido ao vivo a partir das 22h desta segunda-feira, 15 de agosto.

Qual é o canal para assistir ao Roda Viva na TV

A TV Cultura pode ser sintonizada pelos seguintes canais:

TV Digital aberta: canal 2.1;

canal 2.1; Vivo TV: canal 13 / 513 HD

canal 13 / 513 HD Claro TV: canal 15 / 515 HD ou Canal 16 / 516 HD (em São Paulo).

Como assistir ao Roda Viva com Ciro online ao vivo

Pelo site da emissora: a TV Cultura pode ser sintonizada ao vivo pelo site oficial (clique aqui);

a TV Cultura pode ser sintonizada ao vivo pelo site oficial (clique aqui); Pelo YouTube: no perfil oficial da TV Cultura;

no perfil oficial da TV Cultura; Pelo Facebook: no perfil oficial do Roda Viva;

no perfil oficial do Roda Viva; Pelo Twitter: no perfil oficial do Roda Viva;

no perfil oficial do Roda Viva; Pelo DailyMotion: no perfil oficial do Roda Viva.

Quem estará na bancada do Roda Viva com Ciro?

Participam da bancada que vai entrevistar Ciro nesta segunda-feira:

Malu Gaspar, colunista do Globo;

André Guilherme Vieira, repórter de política do Valor Econômico;

Vinicius Torres Freire, colunista e editorialista da Folha de S. Paulo;

Beatriz Bulla, repórter de O Estado de S. Paulo;

Flavio Costa, jornalista e escritor.

Como está Ciro nas pesquisas

Ciro Gomes aparece em terceiro nas pesquisas de intenção de voto. O pedetista tem ficado com cerca de 8% dos votos nas principais pesquisas, atrás de Lula e Bolsonaro e à frente de Simone Tebet.

Na última pesquisa EXAME/IDEIA divulgada em 21 de julho, os resultados na pesquisa estimulada (quando os nomes são apresentados) foram:

Lula: 44% das intenções de voto no primeiro turno;

Bolsonaro: 33%;

Ciro Gomes: 8%;

Simone Tebet 4%.

Veja aqui todas as pesquisas eleitorais EXAME/IDEIA e sondagens para os estados

Em pesquisa BTG/FSB divulgada nesta segunda-feira, 15 de agosto, os resultados na pesquisa estimulada foram: