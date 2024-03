Rivaldo Barbosa: saiba quem é o ex-chefe de polícia preso por morte de Marielle

Seis anos da morte da Marielle

No último dia 14 de março, a morte da parlamentar e de seu motorista Anderson Gomes completou seis anos, sem uma resolução completa do caso. Os executores do crime já foram presos, mas a polícia investiga quem foi o suposto mandante.

O ex-ministro da Justiça e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, colocou a resolução do caso como uma das entregas da pasta. Empossado em fevereiro como chefe da Justiça, Lewandowski disse que o caso iria avançar em "breve", com informações sobre os mandantes do crime.

Com Agência o Globo.