Rio voltará a ter Carnaval na Sapucaí em 2022, segundo escolas de samba

As escolas de samba do Rio de Janeiro voltarão a desfilar na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2022, depois que o espetáculo deste ano foi cancelado devido à pandemia de Covid-19, informou nesta quinta-feira a entidade que representa as agremiações.

De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), que assinou contrato com a prefeitura para realização do Carnaval pelos próximos quatro anos, os desfiles do próximo ano devem acontecer com a presença de público nas arquibancadas do Sambódromo devido ao avanço da campanha de imunização no país.

“A vacinação em massa nos dá expectativa de que teremos um Carnaval completo e grandioso novamente na Sapucaí", disse o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, à Reuters.

"Ainda temos sete meses pela frente para um controle ainda maior da doença“, acrescentou. "Trabalhamos com a perspectiva de presença de público nas arquibancadas, camarotes e frisas. Para ser economicamente viável, o Carnaval na Sapucaí tem que ter pelo menos 70% de capacidade.“

Neste ano, o Rio não teve Carnaval nem na Sapucaí nem com os tradicionais blocos de rua devido à pandemia.

O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi registrado em fevereiro de 2020, logo após o Carnaval daquele ano, e especialistas acreditam que o coronavírus já estava em circulação no país durante o período de festas, o que teria contribuído para ampla disseminação da doença.