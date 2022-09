Rio terá ônibus e BRT gratuitos para eleitores neste domingo

Os eleitores cariocas poderão embarcar de graça nos ônibus e BRTs para votar neste domingo (29). O anúncio foi feito hoje (29) pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, no Twitter. O transporte será gratuito entre 6h e 20h para quem apresentar o título de eleitor.

“Vamos fortalecer a festa da democracia. No próximo domingo, entre 6hs e 20hs, o transporte por ônibus e BRT no Rio não será cobrado. Basta apresentar seu título de eleitor, embarcar e ir às urnas votar em seus candidatos”, informou Paes pela rede social.

A decisão, segundo o prefeito, será oficialmente publicada amanhã (30), em decreto. “Vamos exercer nosso direito democrático independente de quem você vota!”, disse.

Neste domingo, cerca de 5 milhões de eleitores estão aptos a votar nos 1,4 mil locais de votação do município do Rio de Janeiro, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). O Rio é a segunda maior cidade eleitoral do país, ficando atrás apenas de São Paulo, com cerca de 9 milhões de eleitores.

