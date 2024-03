Rio pode bater 40 graus nos próximos dias, reflexo de onda de calor em outras regiões do país

Na reta final do verão, os termômetros na cidade do Rio de Janeiro vão subir, mudança ocasionada pela passagem de uma nova onda de calor em parte do Brasil.

O estado do Rio não está na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) das áreas diretamente afetadas pelo fenômeno, ainda assim, a temperatura vai subir pelos próximos dias, podendo ficar próxima aos 40 graus no domingo.

Os efeitos dessa onda poderão ser sentidos a partir desta sexta-feira, que tem previsão de máxima de 37 graus, segundo o Alerta Rio, sistema da Prefeitura do Rio.

Para ser caracterizada como onda de calor, as temperaturas máximas devem estar elevadas em cinco ou mais graus acima de suas médias por, no mínimo, três dias consecutivos. Esse fenômeno será observado, segundo o Inmer, em estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

No Rio, essas características não vão ocorrer, mas, ainda assim, não vai ser um período de refresco. Segundo o Alerta Rio, as temperaturas apresentarão elevação nos próximos dias, com predomínio de céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Confira: