Rio já tem cidades sob forte risco de deslizamento de encostas e alagamentos

O governo do estado divulgou às 14h29 desta sexta-feira um alerta pelas redes sociais de que é alto o risco de alagamentos e inundações em São Gonçalo, Niterói e Maricá. O comunicado toma como base informações repassadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres (Cemaden).

As cidades de Angra dos Reis, Petrópolis, Magé, São Gonçalo e Maricá estão com alto risco de deslizamentos.

A rotina do Rio de Janeiro mudou devido às previsões de fortes chuvas, o governo federal decidiu cancelar o expediente nos órgãos e entidades federais localizados no estado nesta sexta-feira. A prefeitura do Rio também decretou ponto facultativo, assim como o governo estadual.

Eduardo Paes, que está no Centro de Operações Rio, que monitora a cidade em tempo real, se pronunciou a respeito das chuvas esperadas para este fim de semana. O prefeito afirma que as orientações de evitar longos deslocamentos seguem para a população. A tendência, para esta sexta, é que haja chuva de fraca a moderada, mas contínua. A cidade segue em estágio de mobilização, o segundo numa escala que vai até cinco.

A meteorologista-chefe do sistema Alerta Rio, Raquel Franco, afirma que a previsão para as próximas horas é de chuva moderada a forte para a capital, que se estende ao longo do dia.

"O alerta vai até domingo. A gente prevê, ainda, até 200 mm para a cidade do Rio nesse período. Uma chuva bem volumosa. Prevemos que, pelo menos em 24h, podemos passar de 150 mm, que é mais que a média do mês de março."