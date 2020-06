O inverno chegou de vez para os brasileiros que moram no sul do país. Segundo informações do Climatempo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem registrar neve nos primeiros dias de julho pela primeira vez neste ano.

De acordo com o site especializado em monitoramento climático, a neve deve ser registrada na próxima quinta-feira, 2, em pontos mais elevados como as serras gaúcha e catarinense. “Mas não há expectativa de uma grande nevada nem que o fenômeno aconteça em grande escala”, diz um informe do Climatempo.

A expectativa é que cidades catarinenses como Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema, e gaúchas como São José dos Ausentes e Bom Jesus registrem temperaturas frias.

A neve deve ser registrada porque durante esta terça-feira, 30, uma frente fria e uma formação de ciclone acontecerão ao mesmo tempo.

“Uma forte queda da pressão atmosférica ocorre entre o Brasil, o Paraguai, Argentina e o Uruguai. Até a noite desta terça-feira, 30, a frente fria associada com o ciclone extratropical já terá se formado. O ciclone se posiciona sobre o mar, na costa do Rio Grande do Sul, enquanto o ar frio de origem polar vai avançando para o norte da Argentina”, afirma o Climatempo.

O ciclone, que já está se formando, pode trazer ventos de até 120 km/h.