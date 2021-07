Rio antecipa calendário de vacinação contra covid-19; veja as novas datas

Em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais na noite desta quinta-feira, o prefeito do Rio Eduardo Paes anunciou a antecipação do calendário contra a covid-19. A previsão é que todos adultos sejam vacinados com ao menos uma dose até 18 de agosto.

Até o fim desta semana serão imunizados todos acima de 35 anos, encerrando com 33 anos em julho. A partir de agosto, entretanto, o calendário deixa de ser de três dias para cada idade e começa com 32 anos no dia dois, seguindo com uma data por idade até o dia 18 de agosto.

Para outubro, a prefeitura analisa se será necessário uma dose de reforço para idosos a partir do mês de outubro. Segundo o secretário Daniel Soranz, o tema ainda é discutido mas já planeja o reforço.

Já os adolescentes de 12 a 17 anos, que podem receber o imunizante da Pfizer, devem ser imunizados a partir de 23 de agosto e deverá encerrar o calendário em 10 de setembro.

A prefeitura também anunciou que em parceria com a Fiocruz realizará até o fim do mês uma vacinação em massa contra a covid-19 no Complexo da Maré. A informação foi adiantada pela colunista Berenice Seara do EXTRA. A expectativa é que 31 mil doses sejam aplicadas na favela em quem ainda não se vacinou.

Novo calendário de vacinação no Rio de Janeiro:

Saiba que municípios do Rio decidiram antecipar segunda dose da AstraZeneca

As prefeituras de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Seropédica, Japeri, Itaboraí, São João de Meriti, Magé e Volta Redonda anunciaram que vão antecipar a segunda dose da vacina AstraZeneca para oito semanas. O intervalo regular entre as duas aplicações é de 12 semanas. A medida ocorre depois que a

Secretaria estadual de Saúde autorizou as prefeituras a reduzir o intervalo.

A redução do intervalo visa acelerar a imunização completa da população, em um momento em que o país tem casos confirmados da variante Delta. Nesta quarta-feira, a cidade do Rio de Janeiro confirmou a infecção de duas pessoas, que se somam a outros três casos também no estado — em Campos, Seropédica e São João de Meriti. Esta nova cepa é considerada mais transmissível. A decisão do governo do estado, no entanto, é apenas uma recomendação, já que cada prefeitura tem autonomia para definir as regras da sua campanha de imunização.

Em Duque de Caxias, a segunda dose antecipada da vacina AstraZeneca acontecerá entre os dias 14 e 17 de julho para todos que receberam a primeira dose até o dia 17 de maio. Japeri anunciou que a vacinação antecipada vai começar a partir desta quarta-feira, dia 14, para todos que receberam a primeira dose até o dia 17 de maio. É obrigatório apresentar o cartão de vacinação e documento de identificação.