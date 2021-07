Reunião entre Bolsonaro, Fux, Pacheco e Lira acontecerá nesta quarta

Os presidentes do Judiciário, do Executivo e do Legislativo irão se reunir na quarta-feita para discutir as relações entre os Poderes, após alguns atritos entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF).

O encontro, confirmado pela assessoria do presidente do STF, Luiz Fux, contará com as presenças de Bolsonaro, Fux e dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Na segunda-feira, Fux recebeu Bolsonaro no Supremo para um encontro em que ressaltou a importância para a democracia brasileira do respeito às instituições e dos limites impostos pela Constituição Federal, segundo afirmou depois do encontro.

O clima entre Bolsonaro e o Judiciário se acirrou e chegou a níveis críticos na última semana, após reiteradas declarações do presidente sobre a possibilidade de não realização de eleições, caso não seja aprovada no Congresso proposta que institui o voto impresso.

Ao levantar a hipótese, sem apresentar provas, de que houve fraude em eleições passadas, o presidente também sugeriu que o próximo pleito estaria comprometido e chegou a dizer que não passaria a faixa ao vencedor, caso considere que a disputa não tenha ocorrido de forma limpa.

Bolsonaro elegeu como alvo preferencial o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. O presidente acusou Barroso na última semana de interferir no Congresso e de agir contra o voto impresso motivado por interesses pessoais.