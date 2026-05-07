'Retrocesso social': Fazenda rejeita compensação a empresas por fim da escala 6x1

Escala 6x1: Rogério Ceron afirma que governo rejeita compensações a empresas por eventual mudança na jornada de trabalho (Imagem gerada por IA)
Repórter
Publicado em 7 de maio de 2026 às 08h12.
O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que o governo é contrário à criação de mecanismos de compensação para empresas em caso de aprovação do fim da escala 6x1.
Em entrevista ao jornal O Globo, Ceron classificou a ideia como um “retrocesso social” e disse que a lógica de compensar empresas partiria do entendimento de que o tempo do trabalhador pertence ao empregador.
“Seria um retrocesso social gigantesco. A gente é totalmente refratário a essa discussão”, afirmou.
Apesar da resistência a medidas compensatórias, o número dois da Fazenda disse que o governo vê espaço para discutir mecanismos de transição para a eventual mudança na jornada de trabalho, inclusive com análise setorial dos impactos.
Segundo Ceron, a adaptação pode variar de acordo com o porte e o segmento das empresas.
“Não são todas as pequenas empresas que têm problema para se adaptar. Então, tem que olhar setorialmente, o recorte, tem várias nuances”, disse.
O secretário afirmou que, no momento, a posição do governo é de vigência imediata da mudança, mas reconheceu que existem “preocupações legítimas” sobre uma implementação abrupta.
Ceron evitou comentar diretamente propostas em discussão no governo para tratar o tema de forma mais ampla em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e deixar regras detalhadas para regulamentação posterior via projeto de lei complementar.
Segundo ele, a Constituição deveria estabelecer diretrizes gerais, enquanto regras específicas poderiam ser definidas posteriormente.
“Às vezes é importante você ter flexibilidade para poder agir rápido, corrigir”, argumentou.
Embora descarte compensações financeiras diretas, Ceron afirmou que o governo pode discutir linhas de crédito específicas para setores eventualmente mais impactados pela mudança na jornada de trabalho.
O secretário, porém, não detalhou como esses mecanismos poderiam funcionar.
*Com O Globo