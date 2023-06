Retrato do Brasil: o que os recenseadores viram ao rodar o país; veja imagens

Um exército de 183 mil recenseadores percorreram os 5.570 municípios brasileiros para traçar o perfil demográfico do país durante os últimos dez meses. Ao todo, foram visitados 452.246 setores censitários urbanos e rurais, 5.972 localidades quilombolas, 632 terras indígenas, 11.400 aglomerados subnormais e 5.494 grupamentos indígenas. No caminho, os profissionais contratados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registraram imagens para ficar na memória.

Para mostrar ao público essas fotos, desde o dia 19 de junho está aberta a votação da etapa final do 1º Prêmio Fotográfico Censo Demográfico 2022. No total, 169 imagens foram selecionadas em três categorias: Paisagens urbanas, Paisagens rurais e Habitação. Todas as fotografias foram tiradas pelos recenseadores por meio do Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), equipamento utilizado na realização da pesquisa.

A votação vai até o dia 21 de julho, de forma virtual e presencial -- apenas em Salvador, na Bahia. Pela internet, para votar basta acessar o site da premiação e escolher uma foto por categoria. O resultado da escolha popular será divulgado no dia 1º de setembro. Serão premiadas as três fotos mais votadas em cada categoria, com prêmios de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1 mil.

Veja algumas das paisagens que os recenseadores registraram pelo Brasil: