Resultado Senador do Mato Grosso 2026: Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL) são eleitos

Os candidatos Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL) foram eleitos senadores da República pelo estado do Mato Grosso nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 97,02% das urnas apuradas, Mauro Mendes (União) obteve 33,23% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Zé Medeiros (PL), que recebeu 27,46%.

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNO DO MATO GROSSO

Mauro Mendes (União), 61 anos, é empresário do setor metalúrgico e foi prefeito de Cuiabá e governador de Mato Grosso por dois mandatos. Natural de Anápolis (GO), também presidiu a Fiemt e o Sesi/Senai-MT e foi vice-presidente da CNI. Em março de 2026, deixou o governo estadual para disputar uma vaga no Senado, em sua primeira eleição para o cargo.

Zé Medeiros (PL) é policial rodoviário federal, advogado e matemático. Natural de Caicó (RN), construiu sua carreira política em Mato Grosso, onde foi senador entre 2015 e 2018, após assumir a vaga de Pedro Taques, e eleito deputado federal em 2018 e 2022. Foi vice-líder do governo Michel Temer no Senado e disputou a presidência da Casa em 2017.

Pleito do Mato Grosso teve 10 nomes disputando o cargo de senador da República:

Beny Godoy (Agir) — 365

Coronel Darwin (Democrata) — 351

Fávaro (PSD) — 555

Galvan (Avante) — 700

Janaina Riva (MDB) — 150

Margareth Buzetti (PP) — 111

Mauro Mendes (União Brasil) — 444

Pedro Taques (PSB) — 400

Professor Nelson Ferreira (Agir) — 360

Zé Medeiros (PL) — 222

Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno. Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.