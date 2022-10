Resultado eleições: assista ao vivo a apuração do 2º turno 2022

Neste domingo, 30 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros foram às urnas para decidir os novos governadores de 12 estados brasileiros e o novo presidente do Brasil no segundo turno das eleições 2022.

A EXAME auxiliará seus leitores a acompanhar em tempo real o ritmo das votações nacionais e dos governos estaduais. Pela primeira vez, teremos os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao vivo para que você esteja atualizado sobre o resultado eleitoral a partir das 17h de Brasília.

Como acompanhar a apuração das eleições 2022

Os resultados estarão disponíveis em nossa página de eleições a partir das 17h de Brasília. A partir das 18h, realizaremos uma live em nosso canal do YouTube com Cila Schulman, vice-presidente do Instituto IDEIA, e analistas políticos para trazer os principais destaques da apuração. Nas redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube), conteúdos multimídia complementam a cobertura.

Que horas começa a apuração das eleições?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a liberar os resultados a partir das 17h de Brasília. Você também pode conferir em nossa página de apuração em tempo real das eleições.