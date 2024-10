Resultado do TSE: como acompanhar as parciais da apuração nas Eleições 2024 em tempo real

Neste domingo, 27 de outubro, brasileiros que moram em 51 cidades vão às urnas para escolher os novos prefeitos pelos próximos quatro anos. A EXAME auxiliará seus leitores a acompanhar em tempo real o ritmo das votações para prefeito em todas as capitais brasileiras.

Pela segunda vez, teremos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao vivo para atualizar nossos leitores sobre o resultado eleitoral a partir das 17h de Brasília. Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, a EXAME vai trazer a apuração em tempo real das prefeituras das capitais que estão em disputa em 2024.

ACOMPANHE AO VIVO OS RESULTADOS PARA PREFEITURA NAS CAPITAIS.

Como acompanhar a apuração das eleições 2024 para prefeito no segundo turno

Os resultados estarão disponíveis em nossa página de eleições a partir das 17h de Brasília.

A partir das 17h30, realizaremos uma live em nosso canal do YouTube com Cila Schulman, presidente do Instituto IDEIA, e Fábio Zambeli, vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos e colunista da EXAME, além de atores do tabuleiro eleitoral para trazer os principais destaques da apuração. Nas redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok, BlueSky e YouTube), conteúdo multimídia complementará a cobertura.

Que horas começa a apuração das eleições?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a liberar os resultados a partir das 17h de Brasília. Você também pode conferir em nossa página de apuração em tempo real das eleições.

Veja a apuração e resultado em todas as capitais do país com 2º turno