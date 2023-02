Resultado do Enem 2022: que horas serão divulgadas as notas?

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta quinta-feira, 9, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. A divulgação estava prevista para o dia 14 de fevereiro, mas a pasta decidiu antecipar para agilizar o cronograma de acesso ao ensino superior.

O Inep e o MEC não confirmaram qual será o horário da divulgação das notas. Caso siga o padrão das edições anteriores, de 2020 e 2021, o resultado será publicado no período da noite. Com o alto volume de acesso, os estudantes enfrentaram instabilidade para acessar as notas.

O exame avalia o desempenho escolar de estudantes ao término da educação básica e funciona como uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). Os dois programas de acesso às universidades também serão antecipados. As datas ainda não foram divulgadas.

Consultar resultado do Enem?

Para consultar a nota, o participante deve acessar a página enem.inep.gov.br/participante. É preciso fazer login, digitar o CPF e a senha cadastrada no sistema.