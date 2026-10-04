Resultado das eleições para presidente em Roraima: Flavio Bolsonaro fica em primeiro lugar

Eleições 2026: acompanhe a apuração (Ederson Brito/MTUR/Divulgação)
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20h51.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,61% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar em Roraima, com 71,18% dos votos válidos. Lula (PT) ficou com 22,72%. Os dois disputaram o primeiro turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.
Em Roraima, 331 mil eleitores compareceram para escolher o próximo presidente do Brasil. A abstenção ficou em 17,14%.
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Nos números gerais, com 99,61% das urnas apuradas, Arthur Henrique ficou com 69,25% dos votos válidos, e Soldado Sampaio, 29,15%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4.
Veja os detalhes do resultado das eleições em Roraima
Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.
Arthur Henrique foi eleito governador de Roraima em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 99,61% das urnas apuradas, Henrique obteve 69,25% dos votos válidos, neste domingo, 4.
Os candidatos Nicoletti e Teresa Surita foram eleitos senadores da República pelo estado de Roraima nas eleições de 2026. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,67% das urnas apuradas, Nicoletti obteve 22,75% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Teresa, que recebeu 19,25%.
Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.