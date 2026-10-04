Resultado das eleições para presidente em Roraima: Flavio Bolsonaro fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,61% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar em Roraima, com 71,18% dos votos válidos. Lula (PT) ficou com 22,72%. Os dois disputaram o primeiro turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

Em Roraima, 331 mil eleitores compareceram para escolher o próximo presidente do Brasil. A abstenção ficou em 17,14%.

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Quem ficou na frente no 1º turno em Roraima?

Nos números gerais, com 99,61% das urnas apuradas, Arthur Henrique ficou com 69,25% dos votos válidos, e Soldado Sampaio, 29,15%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4.

Veja os detalhes do resultado das eleições em Roraima

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Quem foi eleito governador de Roraima?

Arthur Henrique foi eleito governador de Roraima em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 99,61% das urnas apuradas, Henrique obteve 69,25% dos votos válidos, neste domingo, 4.

Senadores eleitos em Roraima?

Os candidatos Nicoletti e Teresa Surita foram eleitos senadores da República pelo estado de Roraima nas eleições de 2026. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,67% das urnas apuradas, Nicoletti obteve 22,75% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Teresa, que recebeu 19,25%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.