Resultado das eleições em Goiás: Flávio vence com 59,66% dos votos contra 40,34% de Lula

De acordo com dados da apuração, com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 59,66% dos votos válidos em Goiás. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 40,34%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

Veja o resultado completo da votação em Goiás

Quem foi eleito governador de Goiás?

Daniel Vilela (MDB) foi eleito governador de Goiás no primeiro turno, com 59,17% dos votos, o equivalente a 2.148.218 votos.

Quem são os senadores eleitos em Goiás?

Os senadores eleitos em Goiás foram Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente em Goiás?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 53,60% dos votos válidos em Goiás, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 31,06%. Ronaldo Caiado recebeu 12,33%, Renan Santos teve 1,41% e Escritor Augusto Cury ficou com 1,41%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.