Reprovação de Lula se mantém em 54% mesmo após fraude no INSS, diz pesquisa

A desaprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manteve estável e ficou em 54%, segundo a pesquisa Pulso Brasil do instituto IPESPE divulgada nesta quarta-feira, 21. O petista registrou uma aprovação de 40%, enquanto 6% não sabem ou não responderam.

O levantamento foi realizado após a divulgação da fraude no INSS, que descobriu descontos associativos sem autorização de aposentados e pensionistas.

Na comparação com a pesquisa divulgada em abril, a desaprovação não teve alteração e a aprovação teve uma oscilação negativa de um ponto percentual, de 41% para 40%.

No Nordeste, 49% dos entrevistados aprovam a gestão, o maior índice entre as regiões, enquanto no Sul a desaprovação alcança 59%, o percentual mais elevado do país.

Sudeste e Norte apresentam 40% e 36% de aprovação, respectivamente, com desaprovação em torno de 55%. Já o Centro-Oeste registra 38% de aprovação contra 56% de desaprovação.

A pesquisa IPESPE foi realizada entre os dias 14 e 19 de maio, ouviu 2.500 brasileiros com 16 anos ou mais, através de entrevistas por telefone (CATI) e Online (CAWI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o índice de confiança é de 95%.

Notícias negativas sobre o governo

Segundo o levantamento, 45% dos entrevistados afirmam que viram mais notícias desfavoráveis para o governo, 28% dizem que foram neutras, e apenas 19% avaliam que as reportagens eram mais favoráveis.

No recall espontâneo das notícias sobre o governo Lula, o destaque vai para a polêmica envolvendo fraude no INSS e ações para devolução de aposentadorias, citada por 30% dos entrevistados.

Em seguida, aparecem a viagem do presidente à China e o acordo comercial, com 11%, e declarações da primeira-dama sobre o TikTok, com 3%. Entre os que desaprovam Lula, a fraude no INSS tem maior repercussão negativa (39%), enquanto os apoiadores destacam mais as viagens internacionais e acordos comerciais.

Percepção sobre rumo da economia permanece negativa

A pesquisa mostra que a percepção sobre o rumo da economia brasileira permanece majoritariamente negativa. Em maio de 2025, 57% dos entrevistados acreditam que o país está no caminho errado, contra 38% que consideram que a trajetória é a correta.

O levantamento também indica que entre os que aprovam o governo Lula, 82% veem o rumo econômico como certo, enquanto 90% dos que desaprovam o presidente consideram o caminho errado.

Sobre as expectativas da população sobre o desempenho do governo Lula nos próximos meses, 44% dos entrevistados esperam que a situação piore, enquanto 39% acreditam em melhora e 16% apostam em estabilidade.

Entre os apoiadores do presidente, 80% esperam melhora, mas entre os críticos, 76% preveem piora, revelando forte polarização na avaliação das perspectivas futuras do governo.