Renan, Gaspar e Lira lideram disputa pelo Senado em Alagoas, diz Paraná Pesquisas

No cenário simulado, todos os nomes testados aparece com mais de 10% das intenções de voto

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16h36.

Última atualização em 22 de outubro de 2025 às 16h40.

A disputa pelas duas vagas no Senado pelo estado de Alagoas nas eleições de 2026 está aberta a mais de um ano antes das eleições, de acordo com levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 22.

No cenário simulado, todos os nomes testados aparece com mais de 10% das intenções de voto. Os entrevistados citaram até dois candidatos.

O senador Renan Calheiros (MDB) aparece com 41% de intenções de voto na liderança. Na sequência, o deputado federal Alfredo Gaspar (União) com 36,4% e o deputado federal e ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), com 34%, estão tecnicamente empatados.

O ex-deputado estadual Davi Filho (PP) tem 24,3% e o deputado federal Paulão (PT) fecha com 15,9%.

O levantamento mostra ainda que os nomes também aparecem com percentuais acima de 10% no quesito rejeição. Paulão tem 27,3% de eleitores que afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Calheiros aparece com 26,9%, seguido por Lira com 21,1% e Gaspar com 19,1%. Davi Filho tem o menor percentual de rejeição, com 10,7%. Cerca de 11,1% afirmaram que poderia votar em qualquer nome apresentado.

A pesquisa foi realizada com 1504 eleitores de 62 municípios do Estado de Alagoas entre os dias 17 e 21 de outubro de 2025. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Cenário para o Senado em Alagoas (Outubro/2025)

  • Renan Calheiros: 41,0%
  • Alfredo Gaspar: 36,4%
  • Arthur Lira: 34,0%
  • Davi Filho: 24,3%
  • Paulão: 15,9%
  • Não sabe/ Não opinou: 5,9%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 10,8%
