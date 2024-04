Região Sudeste terá anticiclone nesta terça; entenda fenômeno e veja a previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas para chuvas intensas em diferentes regiões do Brasil nesta terça-feira, 23. Mas partes do Sudeste e do Centro-Oeste terão estabilidade e clima seco, resultado da atuação de um anticiclone responsável por promover baixa umidade nestas regiões.

O anticiclone é uma área de alta pressão atmosférica com um centro de alta pressão e circulação de ar divergente. Ou seja, uma área onde o ar desce da atmosfera superior para a superfície, criando condições de tempo estável e seco. Além disso, eles proporcionam céu mais ensolarado, com pouca possibilidade de chuva, e podem gerar nevoeiros.

Nesta terça-feira, segundo o Inmet, o anticiclone atuará no centro do país, principalmente sobre o estado de São Paulo e parte das regiões Centro-Oeste e restante do Sudeste.

Mapa do Inmet que aponta os alertas emitidos para terça-feira — Foto: Reprodução/Inmet (Inmet/Reprodução)

No entanto, o órgão também emitiu diferentes alertas de chuvas intensas em outras regiões do Brasil. Um mapa do Inmet aponta os alertas emitidos para esta terça-feira. As manchas amarelas indicam “Perigo Potencial” para chuvas intensas ou acumulados de chuva, enquanto a laranja apresenta “Perigo”.

Por conta de alguns sistemas meteorológicos que estão atuando simultaneamente no Brasil, o dia será de extremos no território nacional. Assim, ao mesmo tempo que é possível ver uma grande área estável no Centro-Oeste e Sudeste do país, existem quatro alertas diferentes emitidos em outras partes do mapa.

Mapa do Inmet indicando os sistemas meteorológicos atuando no Brasil — Foto: Reprodução/Inmet (Inmet/Reprodução)

Ao todo, o Inmet emitiu quatro alertas. Sendo três amarelos: um no sul, indicando a chegada de uma tempestade, outro no Nordeste, apontando acumulado de chuvas, e um terceiro, no Norte, sinalizando chuvas intensas. Assim, essas regiões podem ter um volume de chuva de até 50 mm/dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Também há um alerta laranja para o estado da Bahia, indicando um acumulado de chuva, podendo chegar a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamento de encostas e transbordamento de rios.

Previsão para o Sudeste

No Sudeste, por conta da atuação do anticiclone, a terça-feira será com baixa umidade e poucas chances de chuva em toda a região. Por isso, o dia terá poucas nuvens, inclusive nas capitais Rio, Belo Horizonte, Vitória e São Paulo. Esta última, deverá ter umidade ainda mais baixa, por conta da sua posição em relação ao anticiclone. Portanto, quem estiver em São Paulo nesta terça-feira, deve se hidratar bastante. As temperaturas no Sudeste estarão amenas, com mínima de 16°C em Belo Horizonte e máxima de 33ºC no Rio de Janeiro.

Previsão do tempo no Sul

Existe uma linha de instabilidade na região Sul do Brasil nesta terça-feira. A linha provoca uma aceleração na formação de chuva na área de atuação, logo, há previsão de chuvas. No entanto, elas devem ficar basicamente sobre o oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. O estado do Paraná não deve receber chuva ao longo do dia.

Vale destacar que as chuvas serão fortes, com expectativa de raios e trovoadas. Por isso, o Inmet emitiu um alerta para tempestade na região. As temperaturas também deverão subir um pouco ao longo do dia, mas mesmo assim Curitiba deve ser a capital mais fria do país. Os termômetros devem marcar uma mínima de 12°C e máxima de 27°C.

Previsão do tempo no Nordeste

No Nordeste, por conta de ventos úmidos vindos do oceano atlântico, a terça-feira deverá ser de chuvas intensas na região do recôncavo baiano. Entretanto, a cidade de Salvador é a que terá o maior volume de chuva do dia, podendo chegar a até 100 mm.

No litoral norte do Nordeste, também há previsão de chuvas isoladas, por conta da Zona de Convergência Intertropical (ITCZ) que continua atual neste final de abril e causa instabilidade na área. As temperaturas seguem amenas, com mínima de 25ºC em Fortaleza e máxima de 29ºC em São Luís.

Previsão do tempo no Norte

No Norte, as chuvas intensas dos últimos dias devem continuar, resultado da ITCZ que, assim como no nordeste, atua na região. Desse modo, há previsão para chuvas de até 50 mm/dia e ventos entre 40 e 60 km/h em toda a região amazonense, com destaque para o estado de Roraima, que, além de chuvas fortes, também terá uma queda de temperatura, inclusive na capital, Boa Vista, que deixará de ser a capital mais quente do ano após semanas. A mínima será de 25ºC e a máxima de 32ºC.

Previsão do tempo no Centro-Oeste

Assim como acontece no Sudeste do país, o Centro-Oeste está sob efeito de um anticiclone que atua no centro do Brasil. Há previsão de estabilidade em boa parte da região, com poucas nuvens no céu, sol forte e temperaturas amenas, com mínima de 17°C em Brasília e máxima de 33ºC em Campo Grande (MS).

No Mato Grosso, ao contrário do que ocorre nos outros estados da região, haverá possibilidade de chuvas intensas na parte norte do território. A capital Cuiabá também será impactada, com um céu carregado por muitas nuvens, mas as temperaturas continuam elevadas, com mínima de 25ºC e máxima de 35ºC.