Reforma ministerial ‘sai de hoje para amanhã’, afirma ministro Flávio Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta terça-feira, 5, que a reforma ministerial para acomodar o Centrão no governo será finalizada 'de hoje para amanhã'. Ou seja, concluída até esta quarta-feira, 6.

Dino falou sobre o assunto a jornalistas durante cerimônia no Palácio do Planalto.

— Sai de hoje para amanhã — disse. — Todos ficarão felizes.

Como mostrou o GLOBO, o vice-presidente Geraldo Alckmin almoçou nesta tarde com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Planalto, para tratar sobre a reforma. Mais cedo, Alckmin se reuniu com a cúpula de seu partido, o PSB. A legenda deve perder o comando da pasta de Portos e Aeroportos, hoje a título do ministro Márcio França.

Ainda nesta terça pela manhã, durante sua "live" semanal, Lula afirmou que faz parte da política pedir o cargo de ministros para cumprir acordos com o Congresso.

— É sempre muito difícil você chamar alguém e falar 'olha, preciso do ministério porque fiz um acordo com o partido político e preciso atender'. Mas essa é a política. O governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional, os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou.

Outra sigla do Centrão, o PP mira o Desenvolvimento Social, ainda que sem o Bolsa Família, programa vitrine do governo. Lula resiste e tenta encontrar caminhos para não tirar o PT de um ministério considerado estratégico. Hoje, a pasta é comandada pelo petista Wellington Dias.