Recorrer à Justiça contra equiparação salarial é discriminação contra mulheres, diz Simone Tebet

A proposta foi colocada por Simone como candidata na eleição presidencial de 2022. Na campanha para o segundo turno, o programa de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva incorporou a ideia, no contexto do apoio público que recebeu da agora ministra.

"Estamos mexendo em um vespeiro. O grande motor dessa desigualdade (entre homens e mulheres) está na diferença salarial, porque o próprio Censo mostra que, quando se refere à escolaridade, inclusive no ensino universitário, nós somos maioria. O problema não está mais na sala de aula, está no mercado de trabalho", disse Simone. Salário deve ser igual, independentemente de outras políticas Segundo a ministra, a equiparação salarial deve ser obrigatória, independentemente de outras políticas públicas tradicionalmente correlacionadas por especialistas com a desigualdade de remunerações entre homens e mulheres no mercado de trabalho, como a oferta de vagas em creches públicas e as diferenças de regras entre as licenças maternidade e paternidade. Para Simone, alegar que a licença maternidade ou o cuidado com os filhos seria um motivo para pagar salários diferentes é “uma desculpa” de dirigentes empresariais. "Isso tinha que ser algo para se enaltecer nas mulheres. Ela está cuidando do filho dela e dos outros, inclusive desse empresário que está lá. Esse é um discurso que não cabe mais no século 21, e as mulheres não vão tolerar mais. Não estamos querendo empurrar essas tarefas para os nossos companheiros nem para os nossos homens, nós só não queremos ser prejudicadas por essa dupla ou tripla jornada de trabalho que nós temos. Paguem o salário justo e o problema familiar a gente resolve com os nossos companheiros", concluiu a ministra.