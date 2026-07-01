Real Time Big Data: Renan Filho e JHC empatam com 46% no 1º turno em Alagoas

O senador Renan Filho (MDB) e o ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC (PSDB), estão empatados numericamente na disputa pelo governo do estado de Alagoas, segundo o levantamento Real Time Big Data, divulgado nesta quarta-feira, 1.

A pesquisa testou apenas um cenário estimulado, considerando os dois nomes. Ambos registraram 46% das intenções de voto cada um. Votos brancos e nulos somam 5%, e 3% não souberam responder.

No levantamento espontâneo, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, 23% dos respondentes citam Renan Filho, herdeiro de Renan Calheiros (MDB), enquanto 20% afirmam que votariam em JHC. Outro 1% citou o governador Paulo Dantas (MDB), 3% citaram outros nomes e 8% votariam branco ou nulo. Nesta questão, 45% não quiseram ou não souberam responder.

Voto por região e avaliação de governo

A capital do estado, Maceió, que representa 28% do eleitorado alagoano, vota majoritariamente em JHC (63%), com apenas 32% que preferem Renan. No leste alagoano, com 36% do eleitorado, o padrão é parecido, com 51% para JHC e 40% para Renan Filho.

É no Agreste e no Sertão alagoanos que o cenário muda. No Agreste, onde vivem 21% dos eleitores, 61% preferem Renan Filho, e apenas 29% dão o voto para JHC. No Sertão, com 15% do eleitorado, a diferença é ainda mais gritante, com 67% dos votos para o pré-candidato de Lula, e 23% para o tucano.

A pesquisa também levantou a satisfação dos alagoanos com a gestão de Paulo Dantas. Ao todo, 62% aprovam a administração, 35% desaprovam e 3% não souberam responder.

Na questão qualitativa, 44% consideram o mandato ótimo ou bom, outros 28% acham regular, e 26%, ruim ou péssimo.

O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre os dias 29 e 30 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código AL-02519/2026.