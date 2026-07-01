Real Time Big Data: Lula tem 51% e Flávio Bolsonaro, 30%, no 1º turno em Alagoas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera, com mais de 20 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado, a corrida pela presidência da República no estado de Alagoas. Os dados são do levantamento Real Time Big Data, divulgado nesta quarta-feira, 1.

Em um cenário de primeiro turno, Lula registra 51% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 30%. Todos os demais candidatos registraram índices bem abaixo, cuja soma dos índices individuais é de cerca de 12%.

Renan Santos (Missão) tem 4%. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), registra 2%, mesmo índice de Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa (DC). Empatados com 1% cada um estão o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante).

Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) juntos somam 1%. Votos brancos e nulos representam 3% do total, e 3% dos respondentes estão indecisos.

Segundo turno, rejeição e aprovação de governo

Em um segundo turno medido pela pesquisa, Lula vence no estado com 54% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 37%. Votos brancos e nulos somam 5%, e 4% não souberam ou não quiseram responder.

Os pré-candidatos com maior índice de rejeição são Flávio Bolsonaro, com 58%, e Aécio Neves, com 41%. O presidente Lula aparece em terceiro, com 35% de rejeição.

No estado, 59% dos entrevistados aprovam a gestão do petista à frente do Executivo federal. Outros 35% desaprovam, e 6% não responderam.

Na questão qualitativa, 39% avaliam a administração como ótima ou boa, 31% como ruim ou péssimo e 27% como regular.

O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre os dias 29 e 30 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07801/2026.