Real Time Big Data: Gaspar tem 24% e Renan Calheiros, 22%, na corrida ao Senado em Alagoas

A disputa pelas duas vagas de Alagoas no Senado é liderada pelo deputado federal Alfredo Gaspar (PL) e pelo senador Renan Calheiros (MDB), segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 1.

No cenário consolidado, que soma o primeiro e o segundo votos e reduz os resultados a 100%, Gaspar aparece com 24% das intenções de voto.

Na sequência, Calheiros registra 22%. Ele é seguido pelo ex-deputado estadual Davi Davino (Republicanos), com 18%. O ex-deputado federal Arthur Lira (PP) ocupa a quarta colocação, com 16%.

Mais atrás aparecem Dr. Wanderley (MDB), com 7%, e Ítalo Bonja (DC), com 1%. Os votos brancos e nulos somam 5%, enquanto 7% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

1º e 2º votos

Os dados do primeiro voto mostram Renan Calheiros na liderança, com 33% das intenções de voto, à frente de Alfredo Gaspar, que registra 22%. Davi Davino e Arthur Lira aparecem empatados, com 18% cada.

Já no segundo voto, Alfredo Gaspar assume a liderança, com 25%, seguido por Davi Davino, com 19%, Arthur Lira, com 13%, e Renan Calheiros, com 12%. O desempenho mostra a vantagem de Gaspar no cenário consolidado, resultado da maior capacidade de atrair tanto o primeiro quanto o segundo voto dos eleitores.

O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre os dias 29 e 30 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código AL-02519/2026.