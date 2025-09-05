R$ 6,8 bilhões e inédito no Brasil: Túnel imerso Santos-Guarujá vai a leilão nesta sexta

O governo do Estado de São Paulo e o governo federal realizam nesta sexta-feira, 4, o leilão do primeiro túnel imerso do Brasil, que ficará entre os municípios de Santos e Guarujá. O evento acontece às 16h, na B3, a Bolsa de Valores.

O projeto, que é discutido a mais de 100 anos, sairá do papel por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), com aporte público e privado. A previsão é que serão R$ 6,8 bilhões em investimentos.

Segundo as regras do edital, vence a disputa quem oferecer o maior percentual de desconto sobre o valor da contraprestação pública máxima, fixada em R$ 438,3 milhões por ano.

Caso o deságio chegue a 100%, será possível ofertar desconto sobre o aporte público.

Como mostrou a EXAME, o leilão será disputado pela espanhola Acciona e a portuguesa Moto Engil.

O aporte público será de até R$ 5,14 bilhões, divididos igualmente entre os governos de São Paulo e federal. A obra é a maior do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O vencedor do certame terá a concessão de 30 anos para construção, operação e manutenção do túnel.

A estrutura terá 1,5 km de extensão, sendo 870 de túnel imerso sob o canal portuário, ligando Santos e Guarujá. A estrutura contará com três faixas por sentido, sendo uma delas reservada ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), passagem para pedestres e ciclistas e galeria de serviços.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Raquel Carneiro, diretora da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e líder do projeto do Túnel Santos-Guarujá, afirma que a previsão é que as obras comecem no próximo ano.

A gestão estadual espera que 9 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados com a construção. Além do impacto no emprego, a previsão é que o túnel imerso reduza a travessia entre Santos e Guarujá de até 1 hora para até 5 minutos.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão participar do evento.

Como será o túnel Santos-Guarujá?

Segundo o projeto, o túnel de 870 metros de extensão deve levar três anos para ser construído, com expectativa de conclusão no final de 2028.

Diferente dos túneis escavados – como os usados no metrô – o túnel imerso será formado por módulos de concreto pré-moldados, construídos em uma doca seca.

Esses módulos serão então transportados por flutuação até o local, onde serão submersos com precisão, encaixados no leito do canal e ancorados com camadas de lastro.

Também integra o portfólio a concessão das travessias litorâneas e fluviais, que prevê a operação, modernização e gestão de 14 linhas aquaviárias por 20 anos. A estimativa é de R$ 1 bilhão em investimentos, com manutenção da política tarifária atual, gratuidades preservadas e aquisição de 48 embarcações, incluindo modelos elétricos, que ampliarão a eficiência e a sustentabilidade do sistema.

A ligação Santos-Guarujá é esperada por toda comunidade da região portuária e população do entorno, com perspectiva para melhorar o fluxo de pedestres que transitam entre as duas cidades, além de permitir mais segurança às embarcações que escalam o Porto de Santos para realizar operações.

Segundo o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, há planos para a construção de uma ligação seca entre as duas cidades ao menos desde 1927, quando se cogitava a escavação de um túnel para a passagem de um bonde elétrico. Em 1948, a proposta era fazer uma ponte levadiça no local. Já em 1970, a alternativa discutida previa uma ponte com acesso helicoidal, que permitia a passagem de navios.