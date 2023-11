Quem tem direito de pedir a reaplicação do Enem 2023?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realiza nesta domingo, 12, o segundo e último dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os estudantes vão responder 90 questões objetivas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Caso algum estudante não tenha conseguido comparecer em algum dia do exame poderá pedir reaplicação, de acordo com as regras do edital do exame. Dos quase 4 milhões de estudantes inscritos para o exame, 28,1% não compareceram no primeiro dia de prova.

Quem pode pedir reaplicação do Enem 2023?

Para os estudantes que faltaram no Enem 2023 por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, uma nova prova poderá ocorrer nos dias 12 e 13 de dezembro. A mesma regra vale para as pessoas que foram alocadas em locais de prova com distância superior a 30 km da residência informada na inscrição.

Como pedir a reaplicação do Enem 2023?

Os estudantes poderão solicitar a reaplicação do Enem 2023 entre os dias 13 e 17 de novembro na página do participante.

Quais são as doenças que possibilitam a reaplicação do Enem?

Segundo o Inep, nos casos de doenças infectocontagiosas, os pedidos de reaplicação devem ser acompanhados por documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Inep individualmente. As doenças infectocontagiosas que possibilitam a reaplicação da prova são covid-19; tuberculose; coqueluche; difteria; doença invasiva por Haemophilus influenza; doença meningocócica e outras meningites; varíola; Influenza humana A e B; poliomielite por poliovírus selvagem; sarampo; rubéola e varicela.