Quem são os candidatos ao governo do Piauí nas eleições de 2022

A disputa pelo governo do Piauí tem nove nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador do Piauí, formatada por ordem alfabética.

Coronel Diego Melo (PL)

Coronel da Polícia Militar, Diego Melo tem 42 anos. Natural de Teresina, ele é graduado em direito e segurança pública pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Atualmente é presidente da Associação dos Oficiais Militares do Estado do Piauí (Amepi). Ele tem como vice o também policial militar coronel Carlos Pinho, 55 anos.

Geraldo Carvalho (PSTU)

Professor da Universidade Federal do Piauí (UFPI) em Floriano, Geraldo Carvalho tem 63 anos e já foi presidente do Sindicato dos Bancários e dirigente do Sindicato Nacional dos Professores de Instituições de Ensino Superior (Andes SN). Já concorreu ao cargo de governador, em 1998 e 2002. Também disputou uma vaga no Senado, em 2006 e 2014, e à prefeitura de Teresina, em 2008. A professora Gera, 66 anos, é a candidata a vice.

Gessy Lima (PSC)

Gessy Karla Lima Borges Fonseca, 31 anos, graduada em teologia, Gessy Lima é comerciante e atua como missionária cristã. Foi candidata a prefeita de Teresina em 2020. Também já ocupou a Secretaria de Economia Solidária da Prefeitura. O empresário Rogério Ribeiro (PSC), 33 anos, concorre ao cargo de vice-governador.

Gustavo Henrique (Patriotas)

Bacharel em direito, Gustavo Henrique já foi candidato ao Senado em 2014 pelo PSC. Natural de Belo Horizonte (MG), ele tem 49 anos e, em 2020, concorreu ao cargo de vereador de Teresina pelo Avante. A candidata a vice-governadora é a Professora Jô (Patriota), 53 anos.

Lourdes Melo (PCO)

Morando em Teresina, onde cursou licenciatura em Educação Física, desde a década de 1970, a professora Lourdes Melo é natural de Pedreiras (MA). Atualmente com 69 anos, Lourdes é professora da rede estadual de Ensino. Esta é a quinta candidatura de Lourdes Melo a governadora do Piauí, desde 2006. O candidato a vice na chapa é Ronaldo Soares (PCO), 46 anos.

Madalena Nunes (PSOL)

Maria Madalena Nunes é graduada em história pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e em direito pela Faculdade Santo Agostinho. Natural de Floriano, ela tem 59 anos e é servidora pública e faz parte do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Piauí (Sintrajufe-PI). Especialista em Políticas Públicas, Madalena tem como vice a professora Cynthia Falcão (PSOL), 50 anos.

Rafael Fonteles (PT)

Bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Rafael Fonteles tem 37 anos. Natural de Teresina, ele é mestre em Economia Matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), Fonteles é professor e já ocupou o cargo de secretário estadual da Fazenda do Piauí. Ele tem como vice o deputado estadual Themístocles Filho (MDB), 65 anos.

Ravenna Castro (PMN)

Ravenna Castro 36 anos, Ravenna Castro é advogada, professora universitária do curso de direito e jornalista. Ravenna já disputou os cargos de deputada estadual e vereadora por Teresina. Esta será a primeira vez que concorrerá a um cargo do Executivo. Ela terá como vice o tenente da Polícia Militar Erivelton Quixaba (PMN), 53 anos.

Silvio Mendes (União Brasil)

Médico ortopedista Mendes tem 72 anos. Silvio Mendes já foi prefeito de Teresina por dois mandatos, em 2004 e 2008. Também foi presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina entre 1994 e 2004 e também do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems). Natural de Campo Maior, esta será a segunda vez que disputa o cargo de governador. Iracema Portela (Progressistas), 56 anos, é a candidata ao cargo de vice-governadora.

Candidatos ao Senado pelo estado do Piauí

Albetiza Moreira (PCO)

Don Lotti (Patriota)

Fábio Sérvio (Podemos)

George Mágno (PSOL)

Gervásio Santos (PSTU)

Joel Rodrigues (PP)

Professor Ajosé (PMN)

Wellington Dias (PT)

(Com Agência Brasil)

LEIA TAMBÉM