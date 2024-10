Quem está na frente no segundo turno de BH, segundo as pesquisas da semana

Depois de passar para o segundo turno da eleição para prefeito de Belo Horizonte na liderança com 34,38% das intenções de voto, o deputado Bruno Engler (PL) apareceu tecnicamente empatado com o seu oponente, o atual prefeito Fuad Noman (PSD), no levantamento de segundo turno do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 11.

O candidato à reeleição passou para o segundo turno com 26,54% dos votos válidos, uma diferença de 99,4 mil votos para o primeiro colocado. Mas na pesquisa pontuou com 44,3% das intenções de voto contra 45% de Engler.

Há margem de virada também de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada na quinta, 10. Fuad aparece na frente com 48% das intenções de voto, enquanto Engler marca 41%.

Abaixo você confere um resumo de cada uma das duas primeiras pesquisas na semana seguinte ao primeiro turno da eleição. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva às variações nos resultados.