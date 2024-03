Quem é quem no assassinato de Marielle Franco? Entenda o andamento do caso na Justiça

Foram 2.202 dias de espera por respostas sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista da parlamentar, Anderson Gomes, mortos a tiros em 14 de março de 2018 em uma emboscada num bairro central do Rio. Em seis anos de investigação, diversos personagens entraram na trama, responsáveis por peças do quebra cabeça, como o desmanche do carro usado, obstrução para a elucidação do caso e infiltrado em partido político para obter informações.

Na Operação Murder Inc., deflagrada pela Polícia Federal no último domingo, novos nomes vieram a público, com personagens importantes. A partir da delação de Ronnie Lessa, preso e acusado de ser o responsável pelos disparos na execução, a investigação aponta como mandantes do crime o deputado estadual Chiquinho Brazão e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Domingos Brazão.

O delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa é tido como "garantidor da impunidade" na investigação do caso, segundo relatório da PF. Os três foram presos durante a operação.

Veja abaixo quem é quem no caso Marielle

Suspeitos de planejar a morte

Domingos Brazão

Chiquinho Brazão

Rivaldo Barbosa

Giniton Lages

Executores

Ronnie Lessa

Elcio Queiroz

Maxwell Simões Corrêa (Suel)

Edmilson da Silva de Oliveira (Macalé)

Outros participantes

Marco Antônio de Barros Pinto (Marquinho DH)

Érika Andrade de Almeida Araújo

Robson Calixto Fonseca (Peixe)

Larte Silva de Lima

Possível motivação